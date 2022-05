Records pour Madeline Coquoz

PLONGEON. Madeline Coquoz n’a pas fait le voyage de Berlin pour rien. Aux championnats d’Allemagne, la plongeuse de Pont-la-Ville a réussi deux performances de choix à 3 m et en synchro mixte. «J’ai été malade en début de semaine et ça a été assez dur de me remettre dedans, précise la Gruérienne. Mais je me suis concentrée sur les points essentiels et cela a plutôt bien marché.»

Notamment lors de la compétition de dimanche, en duo avec Guillaume Dutoit (Lausanne-Natation). «Nous nous sommes dit que nous voulions franchir la barre des 300 points.» Mission accomplie, avec un score de 303 points et une place sur la plus petite marche du podium à la clé. Un score également synonyme de meilleur total suisse dans la discipline. «Nous avons “explosé” l’ancien record qui se situait autour des 280…