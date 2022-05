Rosane Risse Née Fontaine

LA RÉUNION

Rosane Risse s’est éteinte paisiblement dans son sommeil, le 22 avril, à l’âge de 80 ans, atteinte d’une grave maladie. La cérémonie de l’enterrement a eu lieu le samedi 23 avril à La maison de Veillée de Saint-Joseph et l’ensevelissement au cimetière des Lianes où elle repose dans la tombe familiale avec ses parents et ses frères et sœurs.

Rosane est née le 25 mai 1941 à Carosse, hameau de la commune de Saint-Joseph à l’île de La Réunion, dans la famille d’Augustin et Augusta Fontaine née Folio. La famille comptait seize enfants. Rosane était l’avantdernière. Après sa scolarité effectuée à Saint-Joseph, elle alla travailler au Foyer Albert Barbot à Bois d’Olive et à l’Hôpital d’Enfants de Saint-Louis, avant de quitter son île en 1962 pour intégrer une école d’infirmières en…