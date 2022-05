Tribune libre

Un soutien à notre culture

A propos de la Loi sur le cinéma, soumis à votation le 15 mai.

Qui a regardé avec tendresse Ruelle des Bolzes, qui se souvient de l’effervescence autour du tournage des séries Frieden ou Anomalia, à Grandvillard ou à la Part-Dieu? Qui a regardé L’ordre divin avec ses enfants, en leur disant «regarde, ce que ta mère ou ta grand-mère a vécu»?

Ces productions helvétiques font vivre nos villes et villages, leurs hôtels, leurs restaurants, leurs commerces. Elles disent un lieu et une culture, les nôtres. Ces endroits qui font notre fierté attirent des millions de visiteurs chaque année, dont certains séduits par les paysages et les ambiances découverts sur le petit ou grand écran.

Le cinéma helvétique est un cinéma de qualité qui fait vivre de nombreux…