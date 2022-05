Tribune libre

Mésaventure administrative

A propos de l’usage du papier dans les services à la population.

L’administration communale de Bulle a mis en place il y a quelque temps déjà un service d’aide aux seniors. Mais apparemment, celui-ci ne s’étend pas au Contrôle des habitants. Je devais faire apposer le sceau de la commune et une signature sur deux documents: un certificat de résidence et une attestation de vie, tous deux nécessaires au paiement de ma rente de survie (appellation ô combien réjouissante de ma rente de veuve). Peu familière des outils informatiques (scanner étant pour moi encore un mot barbare), j’ai demandé au collaborateur du Contrôle des habitants d’envoyer par mail les documents en question, le format papier n’étant plus accepté dans ce pays. Non, nein, niet, me fût-il…