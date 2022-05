Tribune libre

Une injustice profonde

A propos de la réforme AVS 21.

La nouvelle réforme de l’AVS (AVS 21) soumise en votation en septembre prochain entend augmenter l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes. Cette augmentation constitue une injustice profonde, pour les concernées bien sûr, mais également pour leurs conjoints. Elle ignore également le rôle social des retraité·e·s pour soutenir et accompagner leurs enfants et petits-enfants. Au final, nous sommes toutes et tous perdants.

On nous dit qu’il s’agirait de rétablir l’égalité homme-femme en harmonisant l’âge de la retraite. C’est l’inverse qui est vrai. Dans les faits, les femmes gagnent moins que leurs homologues masculins. Elles ont des rentes LPP le plus souvent faméliques, et des rentes AVS plus modestes. Ce n’est pas un hasard si deux…