Tu m’appartiens ! Racines d’un féminicide

ARTE, MARDI, À 21 H 45

Partout en Europe, les féminicides se succèdent et se ressemblent. En Espagne, le gouvernement a créé des tribunaux spécialisés dans les affaires de violences sexistes. En France, les violences faites aux femmes, déclarées «grande cause du quinquennat» par Emmanuel Macron, ne diminuent pas, et les défaillances de la justice continuent d’indigner la population. Ce documen - taire bouleversant donne la parole aux familles, amis et avocats de victimes de féminicides, mais aussi aux militantes et aux rescapées. Dressant un constat inquiétant de la situation en France, en Allemagne et en Espagne, la réalisatrice Ulrike Bremer met en lumière, à travers ces témoignages, une mécanique infernale, reflet d’un profond dysfonctionnement des sociétés. ■