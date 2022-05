Un cabaret pour célébrer le théâtre

GIVISIEZ. «On en prend plein les yeux et on en sort emplis de quelque chose», annonçait Geneviève Pasquier, codirectrice du Théâtre des Osses, en présentant Le cabinet des réalités. Après un report, la pièce mise en scène par Sandra Gaudin débarque enfin au Centre dramatique fribourgeois, à Givisiez, dès demain et jusqu’au 22 mai. La compagnie vaudoise Un air de rien s’est inspirée de l’univers du poète, cinéaste, scénariste Alejandro Jodorowsky pour créer ce spectacle qui oscille entre le cirque, la parade de Freaks et David Lynch. Cet univers baroque mélange le virtuel et le réalisme cru pour mieux pousser à des interrogations métaphysiques. Une dizaine d’acteurs, musiciens, danseurs, vidéaste, participent au spectacle pour «honorer la forme théâtrale dans ce qu’elle a de plus…