Un condensé de suissitude en vingt-six randonnées

FILM-DOCUMENTAIRE

Daniel Felix

ON Y VA?

115’

Les 65000 kilomètres de chemins pédestres balisés du pays ne sont jamais trop valorisés. Le film-documentaire On y va? s’y emploie en présentant «le rêve» de six marcheurs alémaniques: réaliser une randonnée typique dans chacun des vingt-six cantons.

L’aventure commence à Weinfelden, le bourg thurgovien d’origine de Daniel Felix. Le réalisateur et ses acolytes enchaînent les balades et les rencontres plus ou moins intéressantes. En chemin, on y apprend certaines anecdotes sur nos «fameux» sentiers et cartes topographiques.

Adapté de la version allemande Chum mit, le long métrage de 1 h 55 convainc sur le fond, moins sur la forme. La trame, répétitive, manque de rythme. Le doublage n’aide pas non plus des «randoacteurs» peu à l’aise face à la…