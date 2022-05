Un homme de 81 ans meurt dans un accident

LÉCHELLES. Un tragique accident de la circulation a eu lieu samedi après-midi à Léchelles. Un homme de 81 ans, qui circulait en direction de Payerne, a dévié sur la gauche et heurté frontalement le pont de la voie ferrée avec sa voiture. Malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation, le conducteur est décédé sur les lieux, selon un communiqué de la police. La route de Payerne a été fermée pendant trois heures. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues et la police lance un appel à témoin (026 304 17 17).