Un show mêlant magie et humour

L’illusionniste Gus s’invite à la salle CO2 ce vendredi soir avec son spectacle Gusillusionniste. Aussi à l’aise avec les cartes qu’avec le public, le magicien promet un spectacle… décoiffant.



ANN-CHRISTIN NÖCHEL

MAGIE. L’illusion n’est-elle qu’une simple manipulation de l’esprit dénuée de toute émotion? Augustin Petit, alias Gus, tentera de prouver le contraire vendredi soir. A la salle CO2 de La Tour-de-Trême, le Français originaire du Nord présentera un spectacle bien rodé, coécrit avec son complice Clément Naslin, dans lequel il mêle magie, illusion et humour.

Pendant nonante minutes, Gus tentera d’épater petits et grands avec des numéros visuels où les cartes apparaissent, disparaissent, volent et jouent même les romantiques. Un spectacle participatif et familial, dans lequel les…