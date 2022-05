Un troisième succès de rang pour Benjamin Gapany

LUTTE SUISSE. Vainqueur à Trübbach (SG) et à Portalban, Benjamin Gapany a enchaîné avec un nouveau succès jeudi à la fête régionale du Mouret. Le Marsensois de 27 ans s’est imposé en finale contre le Singinois Simon Moser. A noter la deuxième place du lutteur de Grandvillard Clovis Borcard et le rang 3c du Rochois François Barras. Chez les jeunes, François Girard (2013, Le Crêt-près-Semsales), Noé Girard (2009, Le Crêt-près-Semsales) et Yannick Suchet (2007, Grandvillard) ont remporté leur catégorie.