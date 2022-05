Un vent de renouveau pour la création fribourgeoise

Pour le directeur Thierry Loup, ces nouveaux visages sont le signe de «la vitalité de la scène fribourgeoise». Il a qualifié cette programmation de «riche et somptueuse», malgré les difficultés rencontrées durant ces deux années de pandémie: pour la première fois, la Fondation Equilibre-Nuithonie va en effet enregistrer un «déficit assez important», dont le montant n'a pas été communiqué.

Côté artistique, la saison verra se succécer quelques valeurs sûres comme Le Magnifique théâtre (Le Joker, de Larry Tremblay), la Compagnie Marjolaine Minot (Je suis plusieurs) et le Kunos Circus (Paradis?) ainsi que nombre de compagnies émergentes. Parmi elles, la Bulloise Primo d'abord va créer A s'asseoir sur un banc, un texte de Yann Guerchanik, avec Vincent Rime et Yves Jenny. Le programme comprend aussi de l'humour avec le Nuithonight show de Marc Boivin, Nicolas Haut et Pierre-Do Bourgknecht, de la musique pour jeune public avec le conte musical de Sarah Chardonnens Tiniam, ou le secret du désert, de la danse urbaine et contemporaine avec Césure de la Compagnie Nous et moi, des créations collectives avec Effondrement de l'amour (c'est pas si grave finalement) de la Fiorelli Compagnie, Rouille et paillettes de Teatro La Fuffa et L'éléphant de la compagnie de L'Inutile et de L'Epître. Quant à la compagnie Acide Bénéfique, elle va se pencher sur le monde du travail avec Erwin Motor, dévotion.

A ces créations fribourgeoises s'ajoutent six spectacles en coproduction, où l'on retrouve de grands noms de la littérature, comme Flaubert (Les Bovary), Ibsen (Un ennemi du peuple et Une maison de poupée) et Ramuz (Présence de la mort). EB

