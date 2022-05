Une équipe, une aventure, un moment

Les nombreux participants régionaux croisés à l’arrivée étaient unanimes: avec 14 kilomètres à effectuer à pied et des descentes caillouteuses, cette 23e Patrouille des glaciers fut sans doute la plus longue et compliquée. La raison? Le manque de neige sur le tracé de 57,5 kilomètres entre Zermatt et Verbier. Chacun gardera néanmoins en mémoire une image unique de son aventure à trois. Partage d’émotion sitôt les esprits retrouvés.

«Le double succès gruérien»

Maxime Brodard, Charmey, 11e depuis Zermatt

L’image de ma journée: «Hormis le slalom nocturne entre les cailloux dans la descente de Bertol, je dirais le double succès gruérien. Je suis super fier de Rémi (Bonnet), il le mérite, et des frères Bussard. Leurs victoires crédibilisent le travail de formation du Centre régional ouest à…