Une association, deux commissions

MOUTONS ET CHÈVRES. La nouvelle Association fribourgeoise d’élevage ovin et caprin a tenu vendredi soir sa première assemblée, au Mouret. Sa création avait été acceptée lors d’une assemblée constitutive en novembre dernier. Elle remplace la Fédération fribourgeoise des éleveurs des espèces ovines et caprines. «Avant, il y avait un comité qui s’occupait à la fois des chèvres et des moutons», explique Patrice Raboud, élu président vendredi. Il occupait déjà cette fonction ad interim, à la suite de la démission de Jean-Daniel Jordan. Désormais, l’association compte «un comité directeur qui gère la partie administrative et deux commissions techniques, une pour les chèvres, l’autre pour les moutons.» S’y ajoutent des «groupes d’intérêts» comme ChèvreExpo et Foire d’automne.

Ce changement de…