Une demi-tonne de cocaïne saisie sur le site de Nespresso à Romont

La fouille des cinq conteneurs maritimes livrés lundi par train a permis de découvrir et de saisir plus de 500 kilogrammes de drogue, annonce jeudi la police cantonale. Les conteneurs étaient partis du Brésil en direction de Romont.

Un périmètre de sécurité de grande ampleur a été défini autour de l’usine lors de l’intervention. Un important dispositif policier a été nécessaire afin de prendre toutes les mesures utiles à l'enquête en cours. Une vingtaine de collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont été mobilisés sur place. A l'aide d'appareils spécifiques, ils ont scanné les différents conteneurs et participé à leur fouille.

La cocaïne séquestrée est d’un degré de pureté de plus de 80% et sa valeur de vente sur le marché est estimée à plus de 50 millions de francs. "Il semblerait que l’ensemble de cette drogue était destiné au marché européen", indique la police.

Elle précise encore: "Les lots ont été isolés et la substance n'est entrée en contact avec aucun produit utilisé dans la production."

Le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une enquête.