Une première édition réussie à Broc

GYMNASTIQUE. Les championnats cantonaux aux agrès et de gym et danse (catégories C1-C4) ont eu lieu ce week-end à Broc. «Nous sommes très satifsaits de cette première édition à la salle de la Plaine des Marches», confirme la présidente de la société organisatrice Aurore Gremion. Au total, quelque 500 gymnastes se sont mesurés durant les deux jours de compétition. Et ce devant un public qui a répondu présent. «Avec les enfants, il y a généralement toujours du monde. Mais la salle n’a pas désempli durant toute la journée de samedi.» GR