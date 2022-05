Une première Fête des commerçants

BULLE. Jeudi 12 mai, le Groupement des commerçants Bulle - La Tour-de-Trême (GCBLT) a signé son retour «en présentiel» à l’occasion de son assemblée générale. Après un ordre du jour standard et un retour sur les activités de 2021, l’annonce d’une Fête des commerçants inédite est tombée. Elle s’inscrit dans la lignée des marchés saisonniers, instaurant une redynamisation plus festive de ces manifestations, a expliqué le président Lionel Progin.

Le samedi 21 mai, cette fête se déroulera dans la Grand-Rue, entre 9 h et 22 h. Les commerçants pourront installer un stand devant leur magasin de 9 h à 18 h. Petits et grands pourront profiter de diverses animations organisées sous une cantine. Plusieurs représentations artistiques sont également au programme. Château gonflable et carrousel seront…