Une première pour le Grand Prix du Gibloux

CYCLISME. Quatrième étape du Tour du canton de Fribourg, le Grand Prix du Gibloux vivra sa grande première ce mercredi au départ de Farvagny. Au programme de cette course chapeautée par le Vélo-Club Fribourg, un circuit de 11,4 km à parcourir six fois par les écoliers et quatre par les dames et les cadets. Première à s’élancer sur le coup de 18 h 30, la catégorie open effectuera la boucle à six reprises. «Le tracé est assez exigeant, avec près de 1200 m de dénivelé positif, précise le responsable de l’organisation Adrien Chenaux. Il faudra être capable de gérer l’effort et de mettre de la puissance au bon moment.» Parmi la soixantaine d’inscrits, les régionaux Ilian Alexandre Barhoumi et Guillaume Gachet devraient être aux avant-postes. GR