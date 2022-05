Vainqueur à Ursy, Julien Bard se trouve à un tournant

En ouverture de la Coupe fribourgeoise, La Glânoise a réuni samedi près de 400 vététistes à Ursy. Le Sorensois Julien Bard s’est imposé dans la catégorie juniors et s’est remis en confiance à l’approche d’une fin de saison charnière.

GLENN RAY

VTT. Julien Bard a fait la course en tête de bout en bout lors de La Glânoise, samedi à Ursy. En bouclant le tracé junior de 33 kilomètres en un temps record de 1 h 17, le Sorensois de 17 ans s’est fait du bien. «Cette victoire me remet en confiance, sourit-il encore sur son vélo. Je sors d’un entraînement intensif d’une semaine et le but était de donner le maximum du début à la fin sans regarder la concurrence.»

Cette stratégie a notamment permis à Julien Bard de tenir la dragée haute à certains coureurs élites. Ou les «gros clients», comme il les…