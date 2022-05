Vernissage d’un projet de nouvel éclairage

CATHÉDRALE. Trois, deux, un… Fiat lux. Ou presque: mercredi seul le projet gagnant pour le nouvel éclairage de la cathédrale a été présenté, lors d’un vernissage. C’est le bureau Reflexion AG de Zurich et Lausanne qui a remporté le concours. Le collège d’experts a choisi ce projet pour son respect du caractère sacré du monument et des exigences émises par le Service des bâtiments, explique le communiqué de l’Etat. Ce nouvel éclairage respecte les principes du plan lumière que la ville de Fribourg vient de lancer (La Gruyère du 19 mars). Il sera en effet plus respectueux de l’environnement et mettra mieux en valeur la cathédrale, autant intérieurement qu’extérieurement. Les différents projets sont exposés jusqu’au 8 mai (de 10 h à 18 h) à la Maison de paroisse Saint-Nicolas.