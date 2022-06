«On peut encore les sauver»

Le salon AquaPro tient un ambassadeur de choix pour promouvoir la protection des océans. Le skipper de renom et de records Yvan Bourgnon viendra présenter le projet Manta mercredi prochain. Il livre ses convictions.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL



C’est à l’âge de huit ans que l’histoire d’amour d’Yvan Bourgnon avec la mer a commencé. Le déclic? Un tour du monde avec ses parents. Il est ainsi devenu navigateur et aventurier et a collecté un sacré palmarès de courses. Des années plus tard, il réitère l’expérience d’un tour du monde, seul cette fois. A bord de son catamaran de sport, il prend conscience de l’ampleur de la pollution plastique, particulièrement dans certaines régions du monde.

En 2016, de retour de ce voyage, il décide d’agir et crée l’association The SeaCleaners. Et de s’atteler, en…