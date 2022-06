«Cette décision est le résultat d’une succession d’événements»

La Riazoise Christina Liebherr a annoncé mettre un terme à sa carrière de cavalière.

A 43 ans, la médaillée olympique de Pékin 2008 se retire «le cœur lourd».

Interview de la Gruérienne et réactions d’acteurs du sport équestre suisse.



VALENTIN THIÉRY

HIPPISME. Son dernier succès en concours remontait au Jumping international de Verbier disputé en août 2021. Depuis, la Riazoise Christina Liebherr se faisait de plus en plus discrète sur la scène sportive. Dimanche via les réseaux sociaux, la cavalière de 43 ans a annoncé mettre un terme à une carrière longue de trente ans. Un long message empreint d’émotion soulignant que son arrêt découle aussi de décisions qu’elle ne maîtrise pas. La vice-championne d’Europe de saut d’obstacles en 2005 et médaillée de bronze par équipes aux jeux…