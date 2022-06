«En tennis, un champion se fait tout seul, il ne peut pas se créer»

Jakob Hlasek est le parrain du tournoi indoor de tennis en fauteuil roulant organisé pour la 25e fois ce week-end à Bulle.



L’ex numéro 7 mondial revient sur sa carrière à succès dans les années huitante et nonante.



Entretien avec ce quinquagénaire resté épris d’un sport qu’il pratique occasionnellement.



QUENTIN DOUSSE

TENNIS. Les images ont pris plus de rides que l’homme et le joueur. Il y a trente ans exactement, Jakob Hlasek s’offrait le titre en double à Roland-Garros avec Marc Rosset. Sept mois avant une finale de Coupe Davis 1992 restée dans les mémoires. Une finale tumultueuse perdue 1-3 face à la «dream team» américaine d’Agassi, Courier, McEnroe et Sampras. Jakob Hlasek, 57 ans aujourd’hui, assure ne pas en garder une cicatrice.

Il y a néanmoins des anniversaires que l’habitant de…