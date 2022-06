«Je n’arrive pas à Bulle comme une star»

Le FC Bulle a repris l’entraînement cette semaine avec plusieurs nouveaux joueurs. L’un d’eux, Anthony Bürgisser, livre ses premières impressions à deux mois du début du championnat.



QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. La recrue la plus attendue ne s’est pas fait désirer mardi soir pour la reprise des entraînements du FC Bulle. Anthony Bürgisser, 27 ans et près de 100 matches (1 but) en Challenge League avec Kriens, avait le sourire en découvrant les installations certes vieillies du stade de Bouleyres. Nouvelle maison, nouvelle mission et première satisfaction. «Je souhaitais porter le 8, mon numéro de maillot coup de cœur, et je l’ai eu!» se marre le milieu formé au Mouret.

