«Je veux me battre pour des finales»

LUTTE SUISSE. La première des six fêtes alpestres de l’année, dimanche au Lac-Noir, est revenue au Seelandais Florian Gnägi. Lutteur que Benjamin Gapany a espéré rejoindre en finale jusqu’à sa cinquième passe.

«Je devais gagner à 10,00 points contre (le couronné d’association) Schwander Severin, indique le Marsensois. J’ai donc pris toujours plus de risques au fil des minutes. Sur la fin, il a contré mon attaque en saut croisé. Sans regret. Car une couronne au Lac-Noir (avec 57,00 points, rang 4a), ça reste quelque chose.»

Plus que son coéquipier en club Johann Borcard, en rémission et classé 15a (54,25) au Lac-Noir, Benjamin Gapany sera le favori de la fête romande ce dimanche à Viège. Un statut qui lui sied désormais. «Ma mentalité a changé cette année. Je veux me battre pour des…