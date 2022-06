«Proposer un théâtre qui pose de vraies questions sur la vie»

Après vingt-trois ans d’activité, la troupe du CO de la Veveyse éCOlisée raccroche le tablier. Rencontre avec ses metteurs en scène de toujours Renée et Stéphane Simonet.

ÉLODIE FESSLER

THÉÂTRE. Des arbres, une petite caravane, une baignoire aux motifs colorés ou encore des guirlandes lumineuses. Depuis quelques jours, la cour du CO de la Veveyse (COV), à Châtel-Saint-Denis, s’est muée en scène de théâtre. Elle accueille la douzième et ultime pièce de la troupe du CO éCOlisée (lire ci-dessous).

Après vingt-trois années à guider 300 adolescents veveysans sur les planches, Renée et Stéphane Simonet ont décidé de mettre un terme à cette belle aventure. «Cette troupe, c’est un peu notre bébé. Elle représente une partie très importante de notre vie et elle a pris aussi beaucoup de place,…