Se protéger des polluants persistants

Les perfluorés (PFAS), ces polluants «éternels» qui ont conquis la planète et menacent notre santé.

Cycle menstruel et risque de blessures

Calquer son entraînement sportif sur son cycle menstruel pour éviter les blessures et améliorer ses performances, c’est ce que font de plus en plus d’athlètes féminines. Des conseils utiles aussi pour le sport de loisir. ■