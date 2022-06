Accident de travail mortel

ÉCUBLENS



Alors qu’il effectuait lundi après-midi du travail agricole dans un champ à l’aide de son tracteur, à Ecublens, un homme de 56 ans a perdu la maîtrise de son engin. Le malheureux a fait une embardée de plus de 200 mètres avant de s’immobiliser plus bas dans un talus. Malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation, ce dernier est décédé sur place, indique la police cantonale dans un communiqué. Le tronçon a été fermé à la circulation durant cinq heures. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.