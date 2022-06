Ambres sombres

MUSIQUE



Hercules & Love Affair

IN AMBER

BMG

NOTRE AVIS:

Quatorze ans après la sortie de leur incroyable tube postdisco Blind, Hercules & Love Affair reviennent justement aux affaires. Non pas que le projet d’Andy Butler ait eu du plomb dans l’aile dans l’intervalle. Peut-être moins de paillettes.

En 2008, Antony Hegarty (Antony & the Johnsons) prêtait sa voix d’ange sur cette chanson au destin planétaire. Devenue fille et désormais appelée Anohni, elle revient hanter le cinquième album du groupe, Im amber, qui vient juste de sortir. Un retour plutôt ténébreux, même si le beat fiévreux de One ferait trémousser bien quelques mollets. Au-delà de ce titre un peu ovni, l’album casse nettement le rythme, les battements frôlent l’arrêt cardiaque et le tandem Butler/Anohni fait rouler ses…