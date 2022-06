ATHLÉTISME. Les championnats fribourgeois d’athlétisme se déroulaient ce week-end à Guin. La sprinteuse du SA Bulle Coralie Ambrosini a remporté aisément le titre sur 100 m (11’’89) et 200 m (24’’13). D’autres Sabistes ont décroché l’or cantonal: Nordhal Handschin au disque (29,52 m) et Silvio Fleury au poids (11,14 m). Enfin Vincent Gendre (Athletica Veveyse) s’est imposé sur 400 m (48’’21) et à la longueur (6,7 m).