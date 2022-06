Aqua pro a attiré 4200 visiteurs

Aqua pro tenait un ambassadeur 2022 de choix pour promouvoir la protection des océans. Le skippeur Yvan Bourgnon a présenté son projet Manta, mené par son ONG The Seacleaners. Un voilier géant qui permettra de collecter et traiter des déchets plastiques marins en grande quantité (La Gruyère du 4 juin).

Organisés par les associations faîtières des domaines concernés, «quatre cycles de conférences et débats, se sont succédés et ont joui d'une forte fréquentation», indique un communiqué. Cette année, le prix à l'innovation du salon revient à Hach Lange pour son analyseur qui permet de suivre un temps réel la toxicité des eaux usées arrivant à la STEP. Le jury était mené par le président du comité d'organisation Philippe Perritaz, qui a également remis un prix Coup de coeur à la société Swiss Intech SA pour ses pompes solaires et durables Pumpilo. Les organisateurs donnent rendez-vous aux professionnels de la branche en 2024 pour la prochaine édition du salon.