Arnaques à l’italienne

Dans l’Hexagone, rares sont les villes qui ne comptent pas au moins un restaurant ou un traiteur italien. La cuisine italienne, bon marché, simple et très savoureuse, est la préférée de la majorité des Français. Chaque année, les exportations italiennes vers la France rapportent près de 45 milliards d’euros au pays. Malheureusement, le fléau du faux «made in Italy» est, quant à lui, estimé à 100 milliards d’euros. Une étude a alerté sur les tromperies culinaires de plus en plus massives. Ainsi, six produits alimentaires italiens sur dix vendus sur le marché international relèveraient de la contrefaçon. ■