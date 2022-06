Barhoumi vice-champion de Suisse en M19

CYCLISME

Ilian Alexandre Barhoumi s’est classé deuxième du contre-la-montre des championnats de Suisse M19 de cyclisme, jeudi à Steinmaur (Zurich). Le Bullois de 17 ans a bouclé les 19 km en 24’41, à 37 secondes du vainqueur Jan Christen, le grand espoir argovien. D’autres Gruériens concouraient dans la compétition. En Elite nationale (19 km), le Charmeysan Guillaume Gachet a fini sixième (24’25) à une minute du lauréat jurassien bernois Noah Bögli. Léa Stern (Bulle) a pris la cinquième place en M23 et Fantine Fragnière (Vuadens) la septième en M19. Les championnats se poursuivent ces samedi et dimanche avec la course en ligne.