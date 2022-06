Bicubic: une saison culturelle offrant divertissement et immersion

C'est l'auteure-compositrice-interprète française Barbara Pravi qui ouvrira les festivités le 13 octobre. L'artiste est notamment arrivée deuxième au Concours de l'Eurovision 2021 avec son fameux titre Voilà. Il s'agit du coup de coeur de Monique Bruegger. «Quand je l'ai vue en concert à Genève, j'étais convaincue avant la fin du show de vouloir la faire venir à Romont», a-t-elle confié.

Les coulisses du théâtre

Cette saison culturelle emmènera également les spectateurs dans les coulisses du monde de la scène au travers de trois pièces. D'abord avec l'humoriste genevoise Brigitte Rosset (4 novembre), qui dans Ma cuisine intérieure, livrera le processus de création parallèlement à un récit de son expérience de semaine de jeûne et de randonnée de groupe. Viendra ensuite La servante ou le murmure des planches, (14 janvier) mise en scène par Joëlle Richard. La conteuse Catherine Gaillard livrera les récits de vie des gens travaillant dans le monde du théâtre. Le 4 mars, François Gremaud propose Giselle... . Un ballet dans un ballet décortiquant et rendant hommage au célèbre ballet Giselle. La comédienne et danseuse Samantha van Wissen guidera le public, avant d'entrer dans la danse.

Humour, magie et crimes

Exclusivité cantonale, Bicubic accueillera le 25 mars l'humoriste Joseph Gorgoni qui présentera Transplanté. Une ode au don d'organes et à la vie que le Genevois présentera, lui qui a subi une double greffe de poumon et des complications médicales, ainsi qu'une forme grave du Covid.

Les voyageurs du crime présenteront le 1er avril un théâtre policier à l'ancienne, rythmé par des rebondissement et des touches d'humour. Porté par le Théâtre des Osses, les Gouverneurs de la rosée proposera le 29 avril une adaptation d'un roman haïtien où un village lutte contre la sécheresse. Enfin, la Compagnie 32 novembre fera rêver le public avec A vue. Un show de magie contemporaine à l'esthétique enivrante (photo).

Hors saison

Le Bicubic participera également à la première édition de la Biennale des Arts Fribourgeois (BAF) en accueillant le 18 septembre Conversations avec mon pénis et I'm a loner. La danse sera à l'honneur le 29 octobre avec la venue du Ballet Béjart Lausanne. La petite saison fera également sa deuxième rentrée en proposant cinq spectacles aux plus petits. La billetterie est ouverte depuis ce jeudi: www.bicubic.ch

Article complet à découvrir dans notre édition de samedi