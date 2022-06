Bien dans la différence

A propos de l’article «Des catholiques gruériens fustigent la Bulle Pride», paru samedi.

J’aime mon journal La Gruyère. Il me porte depuis mon adolescence et fait partie de notre patrimoine génétique. Je continuerai à le soutenir. L’écho de notre région, qui sait cultiver les différences, entre tradition et modernité, entre arrêt sur image et dessin d’avenir.

La Pride Bulle, du 24 au 26 juin, est une illustration de l’ouverture au monde: un monde où chacune et chacun trouve sa place et peut mener la vie qui lui correspond, sans jugement, sans exclusion. Une vie libre… Si la Suisse s’est construite, c’est parce que nous ne nous comprenons pas. Notre pays s’est affirmé grâce à nos différences.

Pourquoi diable un groupe d’anonymes a autant d’impact médiatique? Pourquoi le «on» prend le…