A bon entendeur d’été

Jardin bio

Cette année, la nouvelle série estivale d’ABE vous emmène sillonner la Suisse romande... en mode écolo! Mais vraiment écologique dans tous les moyens de transport. Les déplacements se feront donc en bateau solaire ou en train. On grimpera les montagnes en funiculaire ou en téléphérique, on sillonnera les routes à vélo. Aujourd’hui, nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d’un bateau solaire. Nous partirons également à Venise qui veut devenir un exemple de mobilité durable. Et pour finir, nous dégusterons un bon pâté vaudois. ■