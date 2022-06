RTS1, VENDREDI, À 20 H 55

Olympiades au Paradis

Grande effervescence pour toute l’équipe du Camping Paradis qui prépare les Olympiades… Côté arrivants, Hélène et sa fille Eva viennent passer quelques jours dans le but d’optimiser les révisions d’Eva et de réussir sa rentrée en prépa. Seulement, Hélène n’avait pas prévu que sa sœur, Laure, arrive de manière imprévue et chamboule leur programme… De leur côté, Guillaume et Arthur ont la désagréable surprise de se croiser au camping. Si l’un et l’autre se détestent, c’est parce qu’ils ont la même exfemme, Carole, avec qui ils ont chacun eu un enfant. Et ils ne sont pas au bout de leurs peines car leurs enfants respectifs, Gaspard (12 ans) et Elisa (10 ans), ont préparé un plan diabolique: éloigner leur mère du camping pour que leurs pères…