Caravane FM

La Motta

La Motta au bord de la Sarine, en Basse-Ville de Fribourg. Construite il y a presque cent ans, alimentée par les eaux froides de la Sarine, elle a d’abord servi de bains publics pour la population. Ouverte aujourd’hui de mai à septembre, elle accueille nageuses et nageurs de tous âges et de toutes conditions. «Coco» vient tous les jours, quelle que soit la météo car à La Motta: «Quand il pleut, tu viens nager et quand il fait beau, tu viens nager… et refaire le monde.» Georges se présente aussi comme un «drogué de la Motta» et y fait plusieurs dizaines de traversées depuis trente-six ans, des performances que cet ingénieur à la retraite note scrupuleusement dans des tableaux statistiques. Gisela ne nage plus pour des raisons de santé, mais se pose au…