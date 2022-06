Cette histoire qui déraille

MOTOCYCLISME. Personnage controversé, extrême sur sa moto, capable de trouver des angles incroyables, Marc Marquez avait tout pour s’installer sur le trône, pour devenir le maître incontesté de son sport. Il lui fallait ça sans doute, un palmarès à faire pâlir ses rivaux et ses prédécesseurs. Car il savait bien, Marquez, qu’il n’obtiendrait jamais la popularité, le soutien des foules dont bénéficiait le plus grand d’entre eux, un autre surdoué, le fantasque, l’amusant, le séducteur: Valentino Rossi.

Mais l’Espagnol suit l’Italien à la trace. Il fait tout comme lui et plus vite si possible. En dix ans, Marquez remporte huit titres (dont six en catégorie reine). Il ne lui en manque plus qu’un pour rattraper Rossi. Enfin. Déjà. Rien ni personne ne semble pouvoir contester son hégémonie. Et…