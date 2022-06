Clap de fin pour le tireur Steve Demierre

Le tireur d’Auboranges Steve Demierre a annoncé mercredi son retrait de la compétition. Avec plus de 25 titres de champion de Suisse et des tops 10 mondiaux et européens, le Glânois affiche l’un des palmarès les plus fournis du canton.

GLENN RAY

TIR. Steve Demierre se retire de la compétition. La nouvelle est tombée mercredi dans un communiqué publié par la Fédération suisse de tir. Policier de profession, le pistolier d’Auboranges va prendre la direction du Département des ressources humaines de la Police cantonale de Fribourg. De nouvelles responsabilités incompatibles avec le sport de haut niveau. «Cela ne faisait pas sens de continuer à prétendre à une place en équipe nationale, précise Steve Demierre. J’aurai beaucoup moins de disponibilités et je ne pourrai plus m’entraîner…