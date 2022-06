Claude-Inga Barbey à L’Arbanel

TREYVAUX. Pour clore son programme de la saison, le théâtre de L’Arbanel accueillera Claude-Inga Barbey et son spectacle Manuela vendredi et samedi soir à 20 h. Manuela, elle fait le ménage dans un théâtre où se joue chaque soir Othello, la célèbre pièce de Shakespeare. Elle s’en empare à sa manière pour décrire, avec un parler cash, sa vie de femme de ménage émigrée et victime d’injustices sociales. De Greta Thunberg à Alain Morisod en passant par James Bond, tout est prétexte à disserter sur toutes les tendances du quotidien. Pendant une heure, la comédienne genevoise croque cet air du temps, sans en occulter son côté désopilant: la crise climatique, les mouchoirs fabriqués en Chine, Uber, le bio ou encore les interrogations liées au genre.

