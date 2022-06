Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

A CHÂTEL-SAINT-DENIS, ce week-end, deux jours de carnaval, avec apéro, guggens, etc. Quand on vous dit qu’il n’y a plus de saison.

UN REPAIR CAFÉ À LA DÉCHETTERIE de Bossonnens, aujourd’hui, pour faire réparer des objets et, selon la formule, «leur donner une seconde vie». Quelle expression bizarre, qui fait d’un vélo sans frein ou d’une lampe sans interrupteur des privilégiés face à nous autres, êtres sensibles, qui n’avons pour nos existences cabossées qu’une seule occasion.

LE CONSEIL D’ÉTAT a dorénavant un programme de gouvernement qui, pour une fois, veut voir loin (sans plan financier). Loin comment? Jusqu’en 2035, qui est aussi l’année de l’interdiction des voitures à moteur thermique en Europe, tel que décidé par les députés à Bruxelles cette semaine. Qu’est-ce…