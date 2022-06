De 30 à 70 entreprises

FISCALITÉ. La réforme fiscale, avec l’abandon des statuts spéciaux, vient à peine de s’achever qu’un nouveau chantier se profile. L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et le G20 exigent un changement en profondeur, avec une imposition à 15% au minimum des entreprises internationales dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 mio d’euros. Et ce n’est que le 2e pilier de cette réforme. Pour les très grands groupes, les Etats dans lesquels les marchandises ou les prestations sont fournies percevront une plus grande part de l’impôt sur le bénéfice.

Tout cela aura des conséquences pour Fribourg, dont le taux actuel d’imposition des entreprises s’élève à 13,72%. Dans une question, Annick Remy-Ruffieux (centre, Charmey) et Claude Brodard (plr, Le Mouret)…