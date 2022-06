De la lutte en toute égalité à Porsel

LUTTE SUISSE. Jour de première pour le Club des lutteurs de la Veveyse: une fête régionale féminine réunira une centaine de pratiquantes de tout le pays ce samedi à Porsel. En toute égalité de règlement et de traitement, des couronnes étant aussi distribuées en fin de journée. «Seul le style de lutte varie un peu, concède le président Quentin Mosimann. Les dames s’appuient sur la vitesse et l’agilité tandis que les hommes, eux, misent plus sur la puissance.»

Pour éviter toute différence de genre, le club veveysan reçoit également les gar- çons dimanche pour la fête cantonale fribourgeoise. Plus de 200 espoirs s’affronteront sur les six ronds de sciure. Avec des chances de titre et de palme pour la relève locale.

Quid enfin de l’objectif du club ce week-end? «Il est double, répond…