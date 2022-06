Des Olympiades inclusives avec des sportifs d’élite

LAC-NOIR. Aujourd’hui à 13 h débuteront des Olympiades inclusives, au Campus du Lac-Noir. Cette dernière manifestation marquant les 75 ans de Pro Infirmis Fribourg verra douze équipes s’affronter sur six postes, a communiqué Pro Infirmis. Chaque équipe sera formée d’un sportif d’élite du HC Gottéron et d’Elfic Fribourg et de cinq autres personnes préalablement inscrites. Les organisateurs précisent que quatre conseillers d’Etat seront présents, et trois d’entre eux participeront aux joutes. Le départ sera donné après l’accueil et le mot de bienvenu. Suivront un goûter, une démonstration de basket par les sportifs présents, la distribution des médailles en chocolat et une séance de dédicace avec les sportifs. Programme complet sur www.proinfirmis.ch/75ans