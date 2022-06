Dictature de l’amour

BANDE DESSINÉE. Un palais gigantesque, au bout du monde, perdu dans le fonds d’une forêt équatoriale et des années 1990. La bâtisse est imposante, à la hauteur de T’Zée, le dictateur mégalomane et corrompu qui a voulu s’isoler du monde et de son peuple en la construisant. Elle constitue le symbole de son pouvoir, mais aussi celui de sa déchéance. La rumeur veut d’ailleurs que le vieux président à vie ne le serait justement plus: emprisonné, il aurait été assassiné par des rebelles, le pouvoir est vacant et la guerre civile a repris de plus belle, comme un cancer rongeant le centre de l’Afrique. Isolé dans cette forteresse de solitude, loin de toute information, l’entourage du vieux lion s’enfonce dans l’angoisse. Toutes les rumeurs deviennent de plus en plus folles…

Il y a là Hippolyte,…