Du point le plus bas au point le plus haut

C’est un défi original que s’est lancé le Gruérien Baptiste Romanens: partir à l’assaut du point culminant de chaque canton en partant de celui le plus bas. A skis, à pied et à vélo, à la seule force des mollets, le projet a duré plus de trois ans. Sans prétention, mais avec beaucoup d’humour, il raconte.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

«Des imprévus, il y en a eu plein. J’avais oublié la corde pour aller au Finsteraarhorn alors que j’étais déjà sur le glacier de l’Oberaar.» Baptiste Romanens raconte ses péripéties en toute simplicité. Sourire en coin, il fait défiler le panorama de souvenirs collectionnés. Plus qu’une aventure, c’est un projet de plus de trois ans que le Marsensois a porté. Sur sa terrasse riazoise – il ne s’est pas exilé bien loin – il essaie de convoquer la date du début du…