Du tac au tac

Amies et coéquipières au Groupement artistique du Sud fribourgeois, Orianne Pache et Justine Dousse confrontent leurs différents atouts.

Laquelle de vous deux est la plus...

... souvent présente sur les podiums?

Orianne Pache (OP) et Justine Dousse (JD): (D’unemêmevoix.) C’est toi!

OP: On doit être ex aequo cette saison.

JD: Disons qu’on est hyper compétitrices envers nous-mêmes, mais pas vis-à-vis des autres.

... douée?

JD: Orianne.

... tête en l’air?

JD: Ça pourrait bien être moi... J’ai déjà raté l’heure de l’entraînement (rires).

... superstitieuse en compétition?

JD: C’est moi.

OP: Ah oui! c’est drôle, avant chaque engin, tu vas toucher les pattes de ton «doudou» (un porte-clés).

... forte dans la tête?

JD et OP: Les deux.

... attachée à son apparence?

OP: Dans la manière d’être et ma…