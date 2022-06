Edith Barras, née Ruffieux, VILLARBENEY

Edith Barras est née le 2 novembre 1935, à Villarbeney, dans le foyer de Joseph et Rosa Ruffieux-Quartenoud. Cadette d’une fratrie de six garçons, elle seconda sa maman dans les travaux ménagers, son père étant charpentier. Après sa scolarité obligatoire, elle fréquenta l’école ménagère agricole de Marly et œuvra quelques années à la chocolaterie de Broc.

De son mariage en 1960 avec Robert Barras, de Corbières, elle mit au monde trois filles, Josette, Nicole et Suzanne. Malheureusement, l’aînée décéda à l’âge de quatre ans, après une longue maladie. Chaque jour, Edith avait une pensée pour sa fille disparue. Etablie d’abord à Montévraz, où la famille exploitait un petit domaine, elle déménagea dans la Broye, à Léchelles, puis à Chandon où Jean vit le jour. La vie de fermier étant…