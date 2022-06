Elliptique et hypnotique

MUSIQUE



Bertrand Belin



TAMBOUR VISION

Cinq 7 / Wagram

Combien sont-ils à encore vraiment proposer quelque chose de nouveau, dans la chanson française? Bertrand Belin fait partie des rares à soigner une singularité: c’est bien simple, il ne ressemble qu’à Bertrand Belin. Même quand il délaisse les guitares pour les synthétiseurs, on reconnaît son style et sa classe. En particulier son art de savourer les mots, de les répéter pour en goûter le suc. Des mots de tous les jours (carnaval, tambour…) qui deviennent mélopées quand cet amateur de poésie – celle de Philippe Jaccottet et de Roberto Juarroz – les manipule avec suavité.

On le dit minimaliste, elliptique, il est surtout hypnotique, avec sa manière envoûtante et pince-sans-rire de jouer sur les répétitions, qu’elles soient…